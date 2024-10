De veroordeelde engbek Thijs Römer staat er gekleurd op omdat hij als volwassen kerel achter de meiden van 14 jaar aan zat te geilen. Dan vroeg hij bijvoorbeeld of ze een 'nat kutje' hadden, en dan appte hij: "Je voelt mijn stijve pik tegen je been. We zoenen. Ik doe je benen nog meer uit elkaar. Dan kijk ik je aan. Van dichtbij. En langzaam, heel langzaam voel je mijn pik bij je naar binnen komen. Heel langzaam. Heel zachtjes. Terwijl we elkaar aankijken. Wat voel je nu?" Thijs Römer vond het groomen van kwetsbare minderjarige meiden volstrekt normaal, de rechter vond het groomen van kwetsbare minderjarige meiden wat minder volstrekt normaal. En nu denkt iedereen: goh wat moeten we toch in godsnaam toch beginnen met die Thijs Römer? Kijk daar staat-ie, achter de bosjes, met z'n tong uit de bek te gluren naar je dochter. Nou, volgens Katja Schuurman is het de hoogste tijd om Thijs Römer maar een keer te vergeven. Katja zelf is van de tiende kansen. Die is al tig keer met haar dronken kop tegen de lamp gelopen en hi hi hi wat is het toch allemaal grappig, tot ze een keer een kind onder de voorbumper heeft liggen. Nu heeft Katja sowieso het morele kompas van een roerdomp, en probeert ze niet alleen een nat kutje wit voetje te halen bij Thijs Römer, maar stond ze ook te grienen op de wake van terreurfiguur Hassan Nasrallah - het is weer bal in de Champions League van doorgesnoven figuren. Weet u wie trouwens ook een dochter van 14 heeft?