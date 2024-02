Ze zijn boos hoor, dierenartsen. Als Fluffer weer eens een ontstoken urinebuis heeft vraagt zo'n Sjaak € 800 voor een kwartiertje koekeloeren maar een geldwolf is-ie niet. Of als kater Monieksk'n last heeft van z'n gal: € 550. Vogeltje Maikel pijn aan z'n reet € 300 en misschien heeft uw slang wel PIJN AAN Z'N LUL. Duur! En na afloop kachelt zo'n dierenarts weer weg in z'n Porsche, richting z'n computer, om te kijken hoe het staat met z'n aandelen in de animal pharma. En maar zeuren dat ze worden afgeblaft als geldwolven. Dat zijn ze niet! Dierenartsen moeten meer meer meer geld verdienen! Allemaal op een kistje voor de dierenartsen! Allemaal applaudisseren voor de mensen die voor € 800 aan de urinebuis van Fluffer staan te friemelen! Klap klap klap