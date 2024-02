Hoera het is Internationale Golden Retriever Dag. De Klaas Dijkhoff onder de honden. De Carlo Boszhard onder de honden. De André van Duin onder de honden. De Robèrt van Beckhoven onder de honden. De Janny van der Heijden onder de honden. De Jan Versteegh onder de honden. De Ilse DeLange onder de honden. De Grote Smurf onder de honden. De Tijl Beckand onder de honden. De Barry Atsma onder de honden. De Peter Pannekoek onder de honden. De Adolf Hitler onder de honden. O nee, die niet. Golden Retrievers zijn geweldig. Ze zijn teringlui, geef ze het verkeerde vreten en ze worden moddervet, ze kwijlen je bank onder, ze sproeien je hele huis onder de haren en als ze 10 jaar of ouder zijn krijgen ze chronisch last van hun heup, net als je oma. Wel minder dan de Duitse herder, maar die heeft dan ook nog moeten knokken aan het Oostfront. Je hoeft maar even het huis uit 'om een boodschap' en Fluffie vreet van stress je halve bankstel op. En als je thuisblijft ligt-ie alleen maar in z'n mand te ruften. Neem je 'm een keer mee naar buiten schijt-ie ongelooflijke hopen stront die nauwelijks in je poepzakje passen, en moet het ding urenlang wandelen. Niet met tempo, maar alles sloffend, alsof-ie een wereldrecord honderdmiljoen meter sloom lopen probeert te verbeteren. Als het regent krijg je 'm al helemaal niet naar buiten en dan schijt-ie gewoon je gang onder met z'n gore reet. Een keertje in bad ho maar, hij moet alleen de allerduurste Frolic want de rest vreet-ie niet, ze zijn stronteigenwijs, hij vreet je krant op, als-ie een aanvaring heeft met een andere hond is-ie dagenlang van streek. Bij ziekte kotst-ie bij voorkeur over je computer. Als er een inbreker komt knuffelt-ie 'm dood en je laat je baby zien en hij vreet 'm op. Altijd maar die bal meezeulen en het ding een keertje ophalen ho maar, daar is meneer weer te lui voor. Wij hebben hier op GSHQ ook een Golden Retriever, de jongen van sales. Een heel lieve vent. Maar ja. Zoals Martin Gaus zou zeggen. WAT EEN LIEFFE HONT!