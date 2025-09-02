achtergrond

Nederlanders gered van hondenbeten: ministerie komt met MELDPUNT

En dat is nog niet alles!

Hoezee, de Nederlanders zeggen NEE! Nee tegen hondenbeten. Want die doen au en daarom willen we ze niet, juist vanwege die au dus. Snapt u? Omdat we honden niet willen doodschieten en we geen rassen compleet willen uitroeien, komt het kabinet, bekend van vallen, met een heus MELDPUNT. Dankzij een meldpunt wordt nooit meer een kind verscheurd of een Rotterdammer opgeslokt en zullen Bello en Rocky ook nooit meer onnodig hoeven lijden als hun ballen (het zijn altijd mannen) eraf worden gezaagd. Bello en Rocky sidderen - net als racisten trouwens - bij het horen van het woord meldpunt. In Engeland verbieden ze het agressieve tuig, maar het kabinet hier te lande gaat een reuzestap verder door een PUBLIEKSCAMPAGNE ter bewustwording op touw te zetten. En alsof dát nog niet hondonvriendelijk genoeg was heeft minister van Landbouw Rummenie ook nog het volgende bedacht: "Een verplichte hondencursus en een verplicht afstammingsbewijs". Dat zal ze leren!

Beeld van hond die van het meldpunt hoort

Tags: Honden, bijten, meldpunt
@Dorbeck | 02-09-25 | 20:50 | 14 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

