Het is GEDAAN met al die ontploffende portieken in de Nederlandse steden. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid heeft namelijke en TASKFORCE in het leven geroepen genaamd STRATEGISCH OVERLEG TEGEN EXPLOSIES (SOTE). Aan het hoofd zit niemand minder dan Carola Schouten, burgemeester te Rotterdam. Hopelijk is de nieuwe aanpak beter dan die van haar voorganger, die het hele probleem vooral wilde doodzwijgen. Nee, het is tijd voor echte actie. Lekker overleggen dus. Ondertussen werkt het kabinet hard om F4-vuurwerk, dat al verboden is, NOG VERBODENER te maken. Daarmee kan het explosie-materiaal worden opgespoord met dezelfde middelen waarmee nu wapens worden opgespoord, en zoals u weet gaat er op gebied van illegaal wapenbezit nooit iets mis in dit land. Het enige wat er dan nog mist is een ontmoedigingscampagne gericht op jongeren. "Je bent pas tof als er niks ontplof(t)", "Wees toch lief, plant geen explosief", "Bom = stom" of "Beter 1 Cobra in je broek dan 10 Cobra's laten ontploffen voor de deur van het advocatenkantoor om de hoek".