OmroepWest vergeet linkje. GeenStijl to the rescue
Jeroen fotografeert foutparkeerders en zet beelden online: 'Ik ben al eens met mes aangevallen' https://t.co/tK3Wgkrxn6— Omroep West (@omroepwest) November 8, 2025
Op Parkeerparels.nl vindt u schitterende voorbeelden van asociale automobilisten die niet kunnen parkeren, opzettelijk foutparkeren, domweg op de stoep parkeren, egoïstenscheit hebben aan verkeersborden, algeheel asfalttuig van de richel zijn en/of anderszins totale zakken hooi van wie de rijbewijzen moeten worden ingenomen, uiteraard allemaal in Den Haag, stad van vrede en recht voor een ingang parkeren, en dan ook nog in BEZUIDENHOUT (let op: deze link linkt niet naar PARKEERPARELS.NL (deze wel). Nu niet allemaal tegelijk klikken, want dan doet parkeerparels het niet meer, en komen de parkeerparels ermee weg!
VOORBEELD - via Parkeerparels.nl
