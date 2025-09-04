Misschien een beetje een gekke manier om de publieke omroep in de regio te sturen dit, maar hee. De rechter heeft vandaag bepaald dat minister Wiersma emissiegegevens van Gelderse boeren onmiddellijk aan Omroep Gelderland moet geven. Anders kost dat 50.000 euro per dag, oplopend tot 1 miljoen euro. Één miljoen euro (van uw belastingcenten uiteraard, niet van minister Wiersma zelf)! Daar kun je een boel rechtbankverslaggevers van betalen. In de zaken van NRC en Follow the Money hoeft het ministerie (nog) niet direct de gegevens te verstrekken, maar de hoger beroepen lopen daar nog. Mooi hoor, die openbaarheid. BBB levert!

PERSBERICHT (en later ook uitspraak): Daarrr