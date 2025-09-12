Sandra Hadderingh treedt tijdelijk terug als hoofdredacteur van Omroep Gelderland vanwege de impact van de zaak waarin haar zoon ervan wordt verdacht onder meer elf kinderen tussen de 4 en 6 te hebben verkracht. Dat laat de omroep weten. Dat de zoon van Hadderingh verdachte was in de zaak was bij de omroep al sinds december vorig jaar bekend, maar werd niet naar buiten gebracht. Alleen direct betrokken medewerkers zijn van de situatie op de hoogte gesteld, tot GeenStijl in juli van dit jaar (na de regiezitting, waar Hadderingh zelf bij aanwezig was) de familieband onthulde. Destijds liet Omroep Gelderland nog weten dat Hadderingh ondanks deze zaak prima kon functioneren, maar nu schrijft de omroep:

""Na de regiezitting van 15 juli bleek de impact zo groot dat het in de praktijk te ingewikkeld bleek de gewenste en noodzakelijke scheiding tussen werk en privé vast te houden", zo laat directeur Marco Paans weten. De redactieraad herkent de signalen, maar benadrukt dat medewerkers hun journalistieke taken rondom de zedenzaak altijd onafhankelijk hebben kunnen uitvoeren."

UPDATE: De Gelderlander schrijft (nu pas): "Tijdens de zitting in juli waren zowel verslaggevers van Omroep Gelderland als Hadderingh tegelijkertijd aanwezig. Dat zorgde voor zichtbaar ongemak."

En verder: "Sommige collega’s van Omroep Gelderland hoorden hier pas van nadat Geenstijl hier in juli over berichtte."