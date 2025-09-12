Hoofdredacteur Omroep Gelderland tijdelijk weg vanwege van kindermisbruik verdachte zoon
Dat zat: eraan te komen
Sandra Hadderingh treedt tijdelijk terug als hoofdredacteur van Omroep Gelderland vanwege de impact van de zaak waarin haar zoon ervan wordt verdacht onder meer elf kinderen tussen de 4 en 6 te hebben verkracht. Dat laat de omroep weten. Dat de zoon van Hadderingh verdachte was in de zaak was bij de omroep al sinds december vorig jaar bekend, maar werd niet naar buiten gebracht. Alleen direct betrokken medewerkers zijn van de situatie op de hoogte gesteld, tot GeenStijl in juli van dit jaar (na de regiezitting, waar Hadderingh zelf bij aanwezig was) de familieband onthulde. Destijds liet Omroep Gelderland nog weten dat Hadderingh ondanks deze zaak prima kon functioneren, maar nu schrijft de omroep:
""Na de regiezitting van 15 juli bleek de impact zo groot dat het in de praktijk te ingewikkeld bleek de gewenste en noodzakelijke scheiding tussen werk en privé vast te houden", zo laat directeur Marco Paans weten. De redactieraad herkent de signalen, maar benadrukt dat medewerkers hun journalistieke taken rondom de zedenzaak altijd onafhankelijk hebben kunnen uitvoeren."
UPDATE: De Gelderlander schrijft (nu pas): "Tijdens de zitting in juli waren zowel verslaggevers van Omroep Gelderland als Hadderingh tegelijkertijd aanwezig. Dat zorgde voor zichtbaar ongemak."
En verder: "Sommige collega’s van Omroep Gelderland hoorden hier pas van nadat Geenstijl hier in juli over berichtte."
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Omroep Gelderland krijgt EEN MILJOEN EURO van minister Wiersma (of emissiegegevens boeren)
ONE MILLION TRILLION BILLION EUROS
Van kindermisbruik verdachte zwembadstagiair is zoon hoofdredacteur Omroep Gelderland
Even wat zoutelozer taalgebruik wegens netelige kwestie die vragen oproept over de journalistieke integriteit van de (regionale) publieke omroep (en andere media)
Omroep Gelderland bukt voor agressieve demonstranten en geeft hooligans de schuld
Pers durft de straat niet meer op.
ARTSEN: "WINDMOLENS ZIJN ZIEKMAKERS"
Klimaataap komt uit mouw. Maar.... verhaal mag NIET verteld worden