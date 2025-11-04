achtergrond

Guillermo del Toros's Frankenstein klapt 95% op Rotten Tomatoes

Van harte

Een hervertelling van het welbekende verhaal over het monster genaamd Frankenstein gecreëerd door wetenschapper Victor, oorspronkelijk geschreven door mevrouw Percy B. Shelley. Niet te verwarren z'n hervertelling van Gepetto's monster Pinokkio. Afijn, het is Del Toro, dus doet het met minimale SFX en maximale decors en kostuums als vanouds goed onder Twitter-recensies en Rotten Tomatoes. Gedragen door Leto Atreides, Jacob Elordi, Mia Goth en Christopher Walz, dus er kon eigenlijk ook weinig mis gaan. Nu in de bios, nadrukkelijk ook in IMAX.

IMAX

of monsters and men

Tags: Frankenstein, Del Toro, Rotten Tomatoes
@Spartacus | 04-11-25 | 20:00 | 95 reacties

