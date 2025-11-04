Guillermo del Toros's Frankenstein klapt 95% op Rotten Tomatoes
Een hervertelling van het welbekende verhaal over het monster genaamd Frankenstein gecreëerd door wetenschapper Victor, oorspronkelijk geschreven door mevrouw Percy B. Shelley. Niet te verwarren z'n hervertelling van Gepetto's monster Pinokkio. Afijn, het is Del Toro, dus doet het met minimale SFX en maximale decors en kostuums als vanouds goed onder Twitter-recensies en Rotten Tomatoes. Gedragen door Leto Atreides, Jacob Elordi, Mia Goth en Christopher Walz, dus er kon eigenlijk ook weinig mis gaan. Nu in de bios, nadrukkelijk ook in IMAX.
In typical del Toro fashion, the set designs, costumes, and cinematography of Frankenstein are all utterly dazzling.— Oliver Jia (オリバー・ジア) (@OliverJia1014) November 2, 2025
It's like Barry Lyndon meets a mid-20th century horror film with a dash of Biblical allegory. Easily the most beautiful film of the year, bar none. pic.twitter.com/2mGXuRi6UD
Frankenstein in IMAX.— cinesthetic. (@TheCinesthetic) November 2, 2025
￼📸: @netflix pic.twitter.com/Uy9flVdWYN
The real scholars know Frankenstein is the doctor and the co-author is the monster. pic.twitter.com/YYZ6oqoL8B— Mitochondrial Eve (@tardwife4life) November 1, 2025
