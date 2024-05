Dus we krijgen premier DICK. Iedereen helemaal positief verrast (hi hi ha ha wat hebben we gelachen met DICK) over die veiligheidsboer, behalve iedereen die gek is op de nieuwe bestuurscultuur. Gelukkig zijn er nog genoeg posten om allerlei andere rare lui op te plempen. RTL doet een gooi met een RODDEL ROUND-UP:

PVV: Fleur Agema, Leon de Jong, mogelijk Sietse Fritsma en van buiten de politiek Marco Pastors (Pim), Elbert Dijkgraaf (SGP), Fredje Buschauffeur (vvd), Halve Zoolstra (vvd)

vvd: Ikbensophie Hermans, Eelco Heinen, Mariëlle Paul, Queeny Rakakrkawkrwowskikrski en van buiten de politiek Jacco Vonhof (MKB-NL)

NSC: Nicolien Vroonhoven en Eddy van Hijum

BBB: Mona Keijzer, Gijs Tuinman en van buiten de politiek Aalt Dijkhuizen, Gert-Jan Oplaat, Bart 'het benne de Eritrese asielzoekers' Kemp