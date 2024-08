Okay, die grap was precies drie zinnen houdbaar dus over tot de orde van de dag. Want het is weer tijd voor nieuw geïmporteerd Engelstalige discours. Nadeem Perera en Ollie Olanipekun (geen Nederlanders) hebben opgericht: Flock Together, "het eerste vogelaarscollectief voor mensen van kleur. (...) Een beweging waarin plezier en activisme samengaan – met inmiddels bijna 30.000 volgers en elke maand een natuurwandeling met grote groepen wandelaars."

Ten eerste: plezier en activisme gaan helemaal niet samen, dat lijkt alleen maar zo. Ten tweede, het is geen "vogelaarscollectief voor mensen van kleur", het is een vogelaarscollectief enkel en alleen toegankelijk voor mensen van kleur.

Nou, we pakken artikel 1 van de Engelstalige Nederlandse Grondwet er even bij: "All persons in the Netherlands shall be treated equally in equal circumstances. Discrimination on the grounds of religion, belief, political opinion, race or sex or on any other grounds whatsoever shall not be permitted."

What's next, Vogelaarwijken?