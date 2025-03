Ja we moeten het echt even hebben over Gal Gadot. De Israëlische prinses (niet echt maar qua looks) won in 2004 de titel Miss Israël (niet mis), brak als actrice in 2016 door in de Fast & Furious-reeks, leefde de 'American dream', werd daar Wonder Woman(!) en speelt nu in de nieuwe (en voor de première al fel bekritiseerde) live-action film 'Snow White' van Disney. Zij speelt de slechte en boze koningin/heks - slechte casting director, vermoedelijk. Helaas voor Gal kwam ze na de aanslag van Hamas op 7 oktober 2023 in het vizier van de pro-Palestina-beweging en dat is doorgaans nogal eh vermoeiend. Maar Gal, hoewel geschokt door de militante Palliehaat die ze over zich heen kreeg, bleef fier overeind staan en raakte op geen moment in de buurt van de put. Tot nu! Want ze ligt er nu hooguit nog maar een paar meter vandaan... Met haar steen. Haar Hollywood Walk of Fame Ster tegel welteverstaan (een hele mond vol)! En dat gunnen wij haar van harte. Dik verdiend. Niet zozeer vanwege haar films of acteerwerk, hoor, beide dikwijls superslecht. Nee, dat gunnen wij haar omdat ze zo'n dappere dame is. Want zeg nou zelf, hoeveel acteurs of actrices zijn zo luid en duidelijk pro-Israël? Nou dan. Het moest even gezegd en we hopen eigenlijk vooral dat ze dit leest. Dus: hup Gal Gadot! En veel plezier met je steen.