Wacht even. We hebben dus een lijst van overlastgevende asielzoekers. "Op die lijst kom je niet zomaar: een asielzoeker moet in een jaar tijd bijvoorbeeld betrokken zijn geweest bij vijf of meer geweldsincidenten op een COA-locatie. Ook op de lijst komen asielzoekers die criminele overtredingen op hun naam hebben, bijvoorbeeld als ze misdrijven ’met grote impact’ hebben gepleegd, zoals een overval, straatroof, moord of afpersing. Geweld tegen ambtenaren of politieagenten kan ook reden zijn om op de Top X-lijst te worden geplaatst." En daar staan nu meer dan 1000 overlastgevende asielzoekers op. En maar overlast geven, en maar overlast geven, en maar overlast geven. Maar ondertussen zijn de cellen overvol en worden mensen, die moeten worden uitgezet, niet uitgezet. Hoe vinden we zelf dat het gaat?