Een nieuw recordjaar zat er in mei al aan te komen, en de trend zette door. In geheel 2023 kreeg de politie 141.759 meldingen van overlast door verwarde personen, in 2022 was dat nog het toenmalige record van 138.810 meldingen. Geweldplegingen door verwarde personen zijn in deze cijfers niet meegenomen, het betreft echt "overlast" uit de tijd dat geluk nog heel gewoon was.

In mei werd de stijging gewijd aan "onrustige tijden", al is deze stijging van 2% wel weer kleiner dan de stijging van de jaren ervoor. In 2014 waren het nog 60.000 meldingen en voor corona lag het nog onder de 100.000. Kortom, het gaat dus wel slechter, maar minder slechter dan het vorige jaren slechter ging. Kortom, de betere boekhouders zouden dit jaar met winst afsluiten.

Wat wel opvalt: het aantal meldingen van overlast door daklozen steeg wel met 22% van 33.000 naar 40.500. Maar daar heeft de afdeling sociologie een verklaring voor: "De opvallende stijging is volgens de politie mogelijk te verklaren door een toename van mensen die op straat leven."