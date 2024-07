Gevalletje niet doodchecken maar dit is weer het meest Amsterdamse nieuws van Amsterdam - want ook al wordt de soep niet zo heet gegeten dan zal het alsnog wel waar zijn. Kreugertje gaat in ieder geval opheldering vragen: Stichting Zwerfkatten heeft Dierenambulances en daarvan worden de parkeervergunningen afgewezen. En dan in de reacties, Walter Weg, de voorzitter van de Amsterdamse Reddingsbrigade: "Met de Amsterdamse Reddingsbrigade hebben wij hetzelfde. Veel vrijwilligers komen van buiten de stad en moeten dus geld betalen om lifeguard te mogen zijn in Amsterdam..... Wordt nog erger als straks je niet meer met fossiele auto binnen de ring mag. Voortbestaan staat onder druk." Nu vergeten de mensen van Stichting Zwerfkatten en de Reddingsbrigade natuurlijk één cruciaal punt: Pretpark Amsterdam is helemaal niet bedoeld om in te wonen.