Wat te doen op 16 en 18 mei in Amsterdam? Nou, in ieder geval niet naar het Wit-Russisch-Oekraïens-Israëlische strijkkwartet The Jerusalem Quartet in het Concertgebouw. Het Amsterdamse podium voor de verfijnde smaak heeft namelijk een streep gezet door de op die dagen geplande concerten. "Om de veiligheid van onze medewerkers, bezoekers en musici te garanderen heeft Het Concertgebouw ervoor gekozen de concerten van het Jerusalem Quartet op 16 en 18 mei geen doorgang te laten vinden. Het Concertgebouw is tot dit besluit gekomen vanwege aangekondigde demonstraties en de recente ontwikkelingen rond protesten in Amsterdam."