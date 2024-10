Het is zover, de Amsterdamse Jodenhaat beperkt zich niet alleen meer tot het straatbeeld maar dringt ook Joodse huishoudens binnen. Zondag zagen we in Nieuwsuur nog oud-IDF-militair Michael Assus geïnterviewd worden op de Dam. Inmiddels heeft zich in zijn huis een Kristallnacht-achtige slooptocht voltrokken. Een waslijst aan schade die niet bepaald duidt op een huis- tuin- en keukeninbraak. "Hebreeuwse boeken op de grond, een schilderij van zijn grootouders die in een Pools concentratiekamp hebben gezeten in tweeën geslagen. Joodse kandelaars, een keppeltje, bakken met speelgoedautootjes, alles is overhoop gegooid. Overal liggen gebarsten fotolijsten met afbeeldingen, de vloer knarst van de glasscherven. Een laptop en andere apparatuur is vernield, laden zijn kapotgetrokken. Een antieke Hebreeuwse bijbel is verscheurd. De inbrekers hebben ook het mes gezet in banken, stoelen, een schilderij van de Klaagmuur in Jeruzalem en een Israëlische vlag." Nou kom er maar in Femke Halsema. "„De politie doet nog onderzoek”, zegt burgemeester Halsema. „Dus uitsluitsel hebben we niet. Maar het lijkt erop dat meneer echt is uitgekozen en naar zijn huis is gevolgd. Dat is echt afschuwelijk, onverteerbaar, onacceptabel."" Afschuwelijk, onverteerbaar, onacceptabel. Zeg dat.