Bovenstaand de video met aanloop en (geblurde) verbranding gisteren voor de Israëlische ambassade in Washington DC. Na de breek een ongeblurde foto van de verbranding. In de video zegt hij:

"This is Aaron Bushnell. I am an active duty member of the United States Air Force, and I will no longer be complicit in genocide. I'm about to engage in an extreme act of protest. But compared to what people have been experiencing in Palestine, at the hands of their colonizers, it's not extreme at all. This is what our ruling class has decided is normal." Vervolgens zegt hij zachtjes "Free Palestine" terwijl hij zijn telefoon positioneert, en blijft hij "Free Palestine" schreeuwen terwijl hij in brand staat.

Bushnell staat een gehele minuut volledig, hevig in brand voordat er een agent met blusmiddel ter plaatse is. Bushnell werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De bovenstaande bron meldde zo'n drie uur geleden: "I’ve just received word that Aaron Bushnell succumbed to his injuries."

Een woordvoerder van de US Air Force bevestigt aan CNN: "I can confirm an active duty Airman was involved in today’s incident." De NOS schrijft trouwens: "De man is vlieger bij de Amerikaanse luchtmacht, hebben de autoriteiten bekendgemaakt." In het Nederlands betekent "vlieger bij de luchtmacht" expliciet dat je piloot bent, dus die vertaling klopt niet. Maar misschien verslikte de NOS' 424 fte [PDF, p. 63] zich in de vertaling van het woord "Airman", dat verwijst naar iedereen die werkzaam is bij de Amerikaanse luchtmacht.