Wij zijn niet helemaal van gisteren, maar dit filmpje wel. Of nou ja, behalve het begin, dat is van vandaag. Doet er allemaal niet toe, het gaat erom dat de stemming er steeds beter inzit op Zwarte Cross, waar gisteren de levende legendes van Status Quo optraden en de levende legende Tom Staal rondliep met een camera+microfoon. Dat leverde logischerwijs legendarische gesprekken op, onder andere met een knaap die er zeker van is dat hij géén neus heeft, zelfs niet als Tom er liefdevol met zijn vinger tegenaan tikt. Hier op het hoofdkantoor worden we volledig lamgelegd door fomo maar gelukkig hebben we de beelden nog en jullie nu ook.