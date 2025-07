Benieuwd hoe ze dat gaan handhaven (niet) maar het mes gaat naar de keel van de fatbikers die met een miljoen kilometer per uur over het fietspad stuiven en iedereen het ziekenhuis in jagen. Een MAXIMUMSNELHEID voor fietsers. Mooie bijvangst: bonnetjes. Truus en Bep die op weg naar de jokerclub ZE-VEN-TIEN rijden. Nou mooi niet Truus en Bep, want de staatskas moet gevuld. Wieuw wieuw daar zijn surveillanten Patrick en Raymond al, kijkt u de beelden maar even mee mevrouw, nou daar heb ik eigenlijk geen tijd voor, nou we moeten toch de administratie afhandelen, nou ik heb er geen zin in, nou doe toch maar, HIER PAK AAN honderdtachtig euro boete. En volgende keer weer netjes vijftien rijden hè TRUUS hè BEP.