Dit bericht wordt u vriendelijk aangeboden door Burgerwacht ter Apel e.o. - "Zondagavond 14 januari inbraak Viaductstraat Ter Apel. Gisteravond zijn rond 20.30 uur door de Burgerwacht Ter Apel e.o. 3 asielcriminelen op heterdaad betrapt. Deze 3 jongemannen werden al een poosje geobserveerd door twee burgerwachters en op het moment dat de inbrekers de deur forceerden door hem in te trappen en de woning binnengingen, is de alarm-ap van de burgerwacht in werking gesteld. Binnen de kortste tijd was er een grote groep burgers ter plaatse en hebben wij de woning omsingeld en zijn de woning binnengegaan. De jonge mannen hadden zich verstopt in de kelder en konden dus geen kant meer op. De politie en marechaussee waren vrij snel (te snel) ter plaatse en deze gasten zijn door hen in de boeien geslagen en meegenomen. In elk geval een geslaagde actie.

En voor de gemeenten die gedwongen worden om deze gasten op te nemen zeg NEE, VOL = VOL!

En wordt geen Ter Apel 2.0"