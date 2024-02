Kijkt u nog maar eens goed. Dit is Bijzonder Provinciaal Landschap, waar niet gebouwd mag worden. Tralala. Want hier wordt maandag al gebouwd. Iedereen maar klagen dat de bouwprocedures zo lang duren. Iedereen maar klagen dat de vergunningstrajecten zo eindeloos zijn. Iedereen maar klagen over te weinig personeel in de bouw. Iedereen maar klagen over te weinig bouwmaterialen. Maar voor de omvolking verdwijnen alle problemen als gletsjersneeuw voor de tropenzon. Op 3 NOVEMBER 2023 besloot de Gemeente Schagen het Bijzondere Provinciale Landschap van Noord-Holland Noord op te offeren voor de opvang van ericvanderburgers, en op 19 FEBRUARI 2024 wordt al begonnen met de bouw van een CNO (gelieve de term CRISISNOODOPVANG te vermijden) in het Bijzonder Provinciaal Landschap naast Schagen. Op dat bijzonder provinciale weilandje wordt maandag 7000 menggranulaat gedumpt, daarover heen een plaat asfalt van 10.000 vierkante meter, daarop dan een hele grote tent met daarom heen lichtmasten van 6 meter, uiteraard alles powered by dieselaggregaten. Toch knap van die ambtelijke molen om een klussie in 3,5 maand te klaren. Moet u eens proberen met een dakkapelletje laat staan een nieuwe koeienstal.

En dan nog iets. Die 250 ericvanderburgers gaan natuurlijk hun enorme zak leefgeld uitgeven in het centrum van Schagen, in het schitterende net verbouwde Makado Centrum. Om daar te komen moeten die 250 ericvanderburgers dan door twee fietstunneltjes onder de N241 wandelen (Nes, Snevert). Zie onder: