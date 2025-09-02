achtergrond

Live - Eerste Vragenuur na de lange vakantie

ahum... "reces"

Tunen we weer eens in op de StaatsTV voor het eerste vragenuurtje van de herfst. Verwacht geen FRISSE WIND, ook geen SCHONE LEI, en al helemaal geen NIEUWE BEZEMS. U krijgt nog twee maanden oude lelijke politiek voor de kiezen, door dreinende schreeuwende graaikleuters die voor zichzelf allerlei lobby-baantjes aan het regelen zijn, terwijl het land volledig stilstaat. Veel plezier!

Tags: vragenuur, den haag, stom
@Pritt Stift | 02-09-25 | 13:59 | 164 reacties

