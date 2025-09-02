Tunen we weer eens in op de StaatsTV voor het eerste vragenuurtje van de herfst. Verwacht geen FRISSE WIND, ook geen SCHONE LEI, en al helemaal geen NIEUWE BEZEMS. U krijgt nog twee maanden oude lelijke politiek voor de kiezen, door dreinende schreeuwende graaikleuters die voor zichzelf allerlei lobby-baantjes aan het regelen zijn, terwijl het land volledig stilstaat. Veel plezier!