'Bestorming AZC Den Bosch voorkomen door massale politie-inzet'
Foto: Elsfest, weekje geleden alweer.
Beetje ondergesneeuwd in alle andere verschrikkelijkheden bij Elsfest maar er liep daar een club "patriotten" onder de naam 'Defend Netherlands' rond. Dan hebben we het dus over mensen die te dom zijn om 'Verdedig Nederland' of 'Defend the Netherlands' op een spandoekje te kliederen en naar verluidt roerden deze heldere lichten zich gisteravond en vannacht ook in Brabant. In WhatsApp-groepen zou zijn opgeroepen een AZC op het Pettelaarpark in Den Bosch te bestormen. Het was gister Burendag, het COA vierde dat door de deuren open te gooien, door massale politie-inzet (er kwamen nota bene ME'ers over uit Amsterdam) is escalatie gelukkig voorkomen. Hoe vinden we: zelf dat het gaat.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Marco Kroon noemt het beestje bij de naam
Prijst FC Den Bosch-ultra's na confrontatie met overlastgevende Syriërs
Den Bosch is lek
Caracas aan de Dieze
'Er woedt een dakdekkersoorlog in Den Bosch'
Kom van dat dak af, 'k waarschuw niet meer
LIVE - Dutch Darts Masters in Den Bosch
The Return of Vincent van der Voort
From the Maas to the Sea, Carnaval will always be!
Alwéér onlusten langs de etno-culturele breuklijnen
Onverminderd populair bij de jeugd: steekpartijen
2023 is het jaar van de prikker.
ZoekZoek! Pekka & Lasse
Zware mishandeling in Den Bosch
Dronken vrouw scheldt mensen uit vanaf terras. "IETS IN MIJN BIER GESTOPT!"
Hahaha Truus wat doe je toch
FvD wil heel graag dat u dit VERNIETIGENDE interview met de lijsttrekker uit Den Bosch ziet
Anders kunnen wij deze verklaring niet verklaren