Beetje ondergesneeuwd in alle andere verschrikkelijkheden bij Elsfest maar er liep daar een club "patriotten" onder de naam 'Defend Netherlands' rond. Dan hebben we het dus over mensen die te dom zijn om 'Verdedig Nederland' of 'Defend the Netherlands' op een spandoekje te kliederen en naar verluidt roerden deze heldere lichten zich gisteravond en vannacht ook in Brabant. In WhatsApp-groepen zou zijn opgeroepen een AZC op het Pettelaarpark in Den Bosch te bestormen. Het was gister Burendag, het COA vierde dat door de deuren open te gooien, door massale politie-inzet (er kwamen nota bene ME'ers over uit Amsterdam) is escalatie gelukkig voorkomen. Hoe vinden we: zelf dat het gaat.