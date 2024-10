Die oorlog in Den Bosch begint nu wel vrij vervelend te worden. Vannacht ging er maar weer eens een bestelbus in vlammen op - weer eentje minder voor de milieuzone. Mogelijk heeft het weer iets te maken met de fittie tussen dakdekkers: sinds het 'begin' van het gezeik vonden er tientallen incidenten plaats. Aanslagen, explosies, brandstichtingen. Veel mensen in de ellende, veel mensen bang. Omroep Brabant: "Wat er precies speelt in de dakdekkerswereld blijft vooralsnog wat gissen. Maar dat het er rommelt, is een understatement. Het zou er in ieder geval mee te maken hebben dat het een nogal lucratieve business is." Dat komt neer op: huizen met hugodejongiaanse constructies, veel regen, veel werk, veel geld te verdienen, (te) veel mensen die dat geld willen hebben. In 2019 stonden er in Den Bosch 52 dakdekkers ingeschreven bij de KvK, nu zijn dat er 362. Even kijken wanneer de eerstvolgende raadsvergadering in Den Bosch is... 13 november! Ja hoor, neem de tijd.