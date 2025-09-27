HOERA het is Burendag. En hoe kunnen we Burendag nou beter vieren dan met een ode aan die eikel van hiernaast. Die blowende broekpaling die de godganse druk is met het in elkaar slaan van z'n vrouw. Dan staat-ie weer te stofzuigen op standje drilboor, dan staat-ie weer te schreeuwen tegen de vogels, dan scheldt-ie z'n zoon weer uit voor complete idioot en dan fruit-ie weer ui & knoflook in de pan zodat JOUW huis stinkt naar ZIJN pseudoculinaire gekut. Het is Burendag behalve voor die buren van jou, die vanaf 's ochtends heel vroeg Frownland door de boxen maaien, niet omdat hij het beschouwt als een radicale breuk met conventies, maar omdat hij compleet achterlijk is en chaos nodig heeft om überhaupt te functioneren. Je buurman pist in je tuin, plaatst een dakkapel zonder vergunning, is verslaafd aan alcohol, flirt met je vrouw en rijdt in een Audi. Hij brak met z'n moeder, doet niet aan sport, rijdt op een fatbike, slaat z'n dochter, mishandelt z'n konijn, kijkt alleen maar SBS6, leest de Volkskrant en diep van binnen is hij een vieze verkrachter. Alle buren zijn leuk, behalve die van jou, jouw buurman is een lul, gefeliciteerd met Burendag.