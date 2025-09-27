achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

HOERA het is Burendag

Beter een goede vriend, dan die eikel van hiernaast

HOERA het is Burendag. En hoe kunnen we Burendag nou beter vieren dan met een ode aan die eikel van hiernaast. Die blowende broekpaling die de godganse druk is met het in elkaar slaan van z'n vrouw. Dan staat-ie weer te stofzuigen op standje drilboor, dan staat-ie weer te schreeuwen tegen de vogels, dan scheldt-ie z'n zoon weer uit voor complete idioot en dan fruit-ie weer ui & knoflook in de pan zodat JOUW huis stinkt naar ZIJN pseudoculinaire gekut. Het is Burendag behalve voor die buren van jou, die vanaf 's ochtends heel vroeg Frownland door de boxen maaien, niet omdat hij het beschouwt als een radicale breuk met conventies, maar omdat hij compleet achterlijk is en chaos nodig heeft om überhaupt te functioneren. Je buurman pist in je tuin, plaatst een dakkapel zonder vergunning, is verslaafd aan alcohol, flirt met je vrouw en rijdt in een Audi. Hij brak met z'n moeder, doet niet aan sport, rijdt op een fatbike, slaat z'n dochter, mishandelt z'n konijn, kijkt alleen maar SBS6, leest de Volkskrant en diep van binnen is hij een vieze verkrachter. Alle buren zijn leuk, behalve die van jou, jouw buurman is een lul, gefeliciteerd met Burendag.

Tags: burendag, buurman, bolderbast
@Mosterd | 27-09-25 | 18:30 | 184 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Piswoeste Nederlanders willen elkaar steeds sneller en vaker op het gezicht timmeren

Vroeger was het nog van 'buurman wat een mooie wagen' met daarna een verhelderende uitleg over die CX 25 GTi met injectiemotor, tegenwoordig is het alleen maar zeiken op elkaar omdat de pannenkoeken te koud zijn.

@Mosterd | 28-08-18 | 12:02 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.