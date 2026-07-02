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Winnen in het StamCafé: Premium Reaguurders mogen zélf kiezen wie de prijs krijgt!

Veel geluk aan alle deelnemers!

mensen kijken met een beamer

Het WK zit erop (voor ons) en eigenlijk zouden we Ronald Koeman wel een nieuwe 4K beamer + scherm gunnen, aangezien hij binnenkort lekker veel thuis zit. Nu wil het toeval dat wij van Kabelshop.nl een 4K beamer en een opblaasbaar scherm mogen weggeven! We gaan die spulletjes natuurlijk niet aan Koemannetje geven, geld zat, maar aan een van jullie: een van onze trouwe Premium Leden hiero in het StamCafé. En wie kent onze community nou beter dan onze eigen community zelf? Daarom hebben we samen met Kabelshop een UNIEKE winactie bedacht: jullie mogen zélf kiezen wie beamer & opblaasbaar scherm krijgt. Jullie kennen elkaar tenslotte zo goed. Ga maar met elkaar in overleg, overtuig elkaar maar, of kies een groepsleider, misschien is er wel een Reaguurder die de spullen goed kan gebruiken, je mag ook een pleidooi houden voor jezelf, zie maar. We lezen mee in de comments en dan maken we maandag de winnaar bekend. En o ja, Premium Lid worden is sowieso een goed idee: je steunt GeenStijl, je maakt (zoals nu) kans op leuke hebbedingetjes, je mag meepraten in de StamCafés én je krijgt toegang tot de GeenStijl Premium Podcast met Timon & Talitha!

Ook meebeslissen? GeenStijl Premium worden!

Tags: winnen, krijgen, hebben
@Mosterd | 02-07-26 | 21:30 | 139 reacties

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