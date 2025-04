Op 3 stukken snelweg is de maximumsnelheid overdag verhoogd naar 130 kilometer per uur! Het is de eerste stap, maar houden de vaart erin: we werken door aan de invoering van 130 km per uur. 🚗 https://t.co/yg1zDT1ITT pic.twitter.com/iqhYAVPWR6

HO WAT ZEGT U WIJ VERSTAAN U NIET wij zijn namelijk met 130 kilometer per uur over de Afsluitdijk aan het racen want dat mag gewoon in Dit Land, dat weer een beetje meer Ons Land is geworden. Minister Barry Madlener, bekend van niks toen tegen de fatbike en de files oplossen met reclamespotjes, heeft namelijk iets bereikt. En wel, dat hij nu met een heel groot 130-bordje op de foto staat bij de Afsluitdijk om te vieren dat je daar dus weer 130 mag. Tenminste, tot aan de Lorentzsluizen, daar weer even afremmen aub, of juist bij de Stevinsluizen afremmen, het hangt er maar net vanaf vanaf welke kant u komt nietwaar. "We vinden het belangrijk dat het meteen duidelijk is dat je overdag 130 mag rijden. Daarom zetten we voldoende borden neer. Overigens hóéf je niet 130 te rijden, je mag ook gewoon 100 rijden op de rechterbaan." Ja je mag 100 rijden op de rechterbaan maar dan ben je dus een LOSER in de War on Langzaam Rijden die Generaal Madlener glorieus aan het winnen is. Kan niet ligt op het kerkhof, wil niet ligt ernaast en Barry Madlener danst op hun graf. VROEM moederwippende VROEM.