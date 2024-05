Deprimerende conclusie van RTL Nieuws. Dat heeft de kleine lettertjes van het hoofdlijnenakkoord eens goed gelezen en uitgezocht waar we binnenkort overdag weer lekker 130 kilometer per uur kunnen rijden. U ziet een overzicht hierboven. "Alleen op de weg tussen Enkhuizen en Lelystad zou je 130 kilometer kunnen rijden. Maar daar mag het niet, omdat het geen snelweg, maar een N-weg is." Lekker dan. De enige mogelijkheid is dus de Markerwaarddijk waar je om de haverklap vanaf wordt geblazen. De rest van onze grauwe, stedelijke wegen ligt te dichtbij stukjes bos ter grootte van een krant, of heuvels met wat villaatjes ertegen. Vroem vroem.