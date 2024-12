Ja snoekbaarzen, dit kan dus niet de bedoeling zijn van het Nederland dat Dick Schoof met z'n eigen klauwen heeft opgebouwd. Jopie (93) woont in een huis met haperende verwarming. Een straalkacheltje werkt niet want dan klapt de stroom uit. En iedereen zegt dat ze er wat aan doen maar niemand doet er wat aan. Ze laten Jopie letterlijk & figuurlijk in de kou staan. Het is hier verdomme geen Bilohorivka. Hé Stedelink! Help Jopie! Haal de kou uit de lucht!