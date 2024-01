Nou lieve mensen het is een paar dagen onder het vriespunt (zoals ieder jaar) dus hoe komen we in GODSNAAM deze dagen door zonder dood neer te vallen op straat. Hadden we in Nederland maar heel veel kwantiteitsmedia om ons te vertellen wat we moeten doen tijdens het vreten van dit Siberische voorgerecht. Het kan bijvoorbeeld glad zijn, dan gaat u op de bek, poot gebroken alles. Waar moet u heen om tips te krijgen om niet uit te glijden??? NAAR DE NEDERLANDSE MEDIA!!! U kunt bijvoorbeeld lopen als een pinguïn, zo leren we van nu.nl. Ook belangrijk: goede schoenen. Goh wat een ongelooflijke verrassing!!! En wat nou als u kampt met wintertenen? En toen trok half Nederland naar het Algemeen Dagblad voor de Endlösung der Wintertenenfrage. Kleed je warm aan en mijd extreme kou! Duizendmaal dank aan het Algemeen Dagblad voor het inschakelen van niet één maar twee experts om ons te voorzien van CRUCIALE informatie over wintertenen. Schakelen we door naar RTL Nieuws waar PRECIES DEZELFDE INFORMATIE OVER WINTERTENEN WORDT GEDEELD. Door RTL Nieuws, de grote serieuze tegenhanger van de NOS, maar in werkelijkheid is het showbytes van het AD met een babyblauwe teint. Wat nemen ze zichzelf toch serieus, en bij iedere redactievergadering zit er weer een of andere Eveline aan de in theeglazen van de NRC (€ 109,95) uitgeschonken kombucha te fantaseren over een ARTIKEL OVER WINTERTENEN. Nou Eveline ga jij je godganse gang maar want wat zouden we bij RTL zijn zonder clickbaittroep over wintertenen. Bij De Telegraaf zijn ze ondertussen bezig met de vraag of je hond een jasje moet dragen. Lieve help het is -5, maar trek Floofer of Fluffer of hoe heten die beesten tegenwoordig toch in godsnaam een JAS aan. En andersoortige dieren die in de kou zitten kun je gewoon verwennen met de zak van Sinterklaas, zo hebben we geleerd we van de Gelderlander, en mocht u nou echt wanhopig zijn heeft de Volkskrant nog wel een receptje voor een lekker warme soep. Tot slot een CRUCIALE TIP van de redactie van GeenStijl: niet in je grote blote lul naar buiten want het is koud!!!

UPDATE - NOS: "Hierom bevriest de ene autoruit wel en de andere (nog) niet"