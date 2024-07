Voor iedereen die wel een leuk leven heeft volgt hier even een stukje samenvatting van een aantal vrij populaire tweets over MH17 van gisteren: reuze erg wat er 10 jaar geleden gebeurd is, maar dat er in een tweet van premier Schoof/Buitenlandse Zaken wordt gesproken van 'ramp' of 'crash' is nog veel erger. Strikt genomen hebben de klagers over het woordgebruik ergens een punt, ware het niet dat het volslagen debiel is om te suggereren dat dit een bewuste actie is van het nieuwe kabinet-Schoof om de Russische schuld aan de aanslag te downplayen.

Voor de duidelijkheid: in de blog waar de BuZa-tweet naar linkt staat in de eerste zin 'downing', terwijl Schoof in zijn toespraak sprak over "schuldigen" en zei: "En ik hoef u niet te vertellen welke stappen er zijn gezet. Wat het resultaat van het strafrechtelijk onderzoek was. Wie er veroordeeld zijn en wat het vonnis was." Maar dat weerhoudt de goegemeente (met name de goegemeente die toch al een hekel heeft aan Schoof, maar vooral aan Wilders) er niet van helemaal standje apeshit te gaan.

Alsof Geert Wilders Dick Schoof en de vaste twitteraar van het Engelse kanaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken een sms'je heeft gestuurd met "En denk erom! Als jullie het woord 'aanslag' gebruiken dan zwaait er wat". Kom nou. En als iedereen die het woord 'crash' bij MH17 gebruikt zich schuldig maakt aan pOeTiN-pRoPaGaNdA kun je het hele internet wel preventief afsluiten (zou helemaal geen gek idee zijn trouwens).

Eigenlijk is het ook wel mooi ook. Het kabinet-Schoof is nog geen maand aan de slag, en al die 'redelijke' mensen die zich jarenlang druk hebben gemaakt om debielen die op sociale media ongefundeerde complottheorieën verspreiden, duiken zelf vol het konijnenhol. Maar nou zitten wij verdomme het taalgebruik van het kabinet te verdedigen, terwijl we daar helemaal geen zin in hebben. Want die aanslag op de MH17 is de schuld van die eikel van een Poetin.