En toen was het dus ineens al 10 jaar geleden dat MH17 werd neergeschoten. Er is in die tijd veel gebeurd. Sommige stenen kwamen boven, anderen bleven zoek, en her en der viel een zuurstofmasker af. En dan was er ook nog iets met Dick Schoof. Maar waar het vandaag om gaat: al tien jaar lang zijn 298 mensen er niet meer, die er eerst wel waren. En die worden nu herdacht. Livestream daarrr.