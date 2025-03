Toch nog even over dat ongezellige filmpje van het stuk TikTok-verdriet Asil Kashef met haar oproep om alawieten 'in stukken te snijden' en 'in de zee te gooien' zodat de vissen geen honger hebben. Dan ZOU je wat gepeperde teksten verwachten van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, nota bene een PVV'er (Ingrid Coenradie), maar die klapt van schrik helemaal dicht. Of ze heeft nog niet van Grote Geert gehoord wat ze erover mag zeggen, dat kan natuurlijk ook. Andere politici zijn wat stelliger: wat dat worstenbroodje allemaal roept kan niet door de beugel.