De verzwakte Russische aanwezigheid in Syrië hielp ook niet. Poetin was druk met een driedaagse in Oekraïne en inmenging in een dozijn Afrikaanse landen. Rusland heeft Syrië nodig om naar Afrika te vliegen. Assad had geen hulplijnen meer, het gerucht gaat dat hij in Rusland zit, maar alle foto`s en video`s blijken vals . Poetin kon zijn vazal in nood niet redden , dat verzwakt zijn buitenlands beleid.

De val van Assad werd mede mogelijk gemaakt door de val van Hezbollah in Libanon. Hezbollah is een PLO-dochter, die na een mislukte staatsgreep op Jordanië een halve eeuw geleden naar Libanon vluchtte, en het land ontwrichtte . Hezbollah raakt haar greep kwijt op Libanon. Libanezen hebben eindelijk een kans een vrij land te worden, hun economie te herstellen en ze lijken al vrijer te praten .

Na de val van Assad gingen de kerkers open. Een halve eeuw Assad-dynastie dreef op duizenden ontvoeringen, martelingen en moorden per jaar. Het is bizar hoe zoiets aan onze belevingswereld voorbij trekt. Dertien jaar burgeroorlog was het sluitstuk van een zeer bloedige dictatuur. Zulke dood en verderf staat in schril contrast met de ontspannen en luxueuze levensstijl binnen de Assad-familie.

Wie op langere termijn wil overleven, heeft alleen offensieve opties. Bij oorlogsvoering in stedelijke omgeving vallen gemiddeld negen burgerslachtoffers op elke gedode militair. Uitgaande van de tienduizenden strijders die Hamas had, vreesde ik voor honderdduizenden burgerslachtoffers in de eerste maanden. Zoals we met veldslagen rond Bucha , Bakmut, Aleppo en Mosul hebben gezien.

Aan deze moderne kruistochten ging een periode van passief incasseren vooraf, praten stopt helaas geen haat of geïmproviseerde raketten. Actievere defensieve opties zoals The Iron Dome, (een poging om alle raketten uit de lucht te schieten), zijn op lange termijn technisch en economisch inadequaat . Er werden pogingen gedaan dit systeem te overbelasten. Eerst met aantallen , daarna met kosten.

Het lukt deze moralistische partijen niet in te zien dat Libanon, Syrië en Gaza ontdaan worden van wrede krijgsheren dankzij keiharde buitenlandse inmenging. Terwijl de definitie van genocide wordt opgerekt en het Israëlische staatshoofd wordt aangeklaagd, vieren de vermeende slachtoffers hun herwonnen vrijheid. Dat wordt een kort feestje, de bevrijders van Syrië zijn nogal streng in de leer.

Amnesty International schreef in 2014 dat Hamas aan de macht bleef in de Gazastrook dankzij vergelijkbare ontvoeringen, martelingen en moorden op de Palestijnen. Terwijl het Israëlische leger soms als bevrijders door Palestijnen wordt ontvangen, hebben wij hier intellectuele discussies over woordkeuze, kwalificaties en definities. Slachtoffers worden daders, daders worden slachtoffers.

Het ministerie van Gezondheid te Gaza meldt wel de doden, maar helaas niet het aantal strijders. Wie het aantal strijders waar Hamas in 2023 mee begon, deelt door het aantal doden dat Gaza zelf meldt, ziet bevestiging dat er anderhalve burgerslachtoffer te betreuren zijn per gedode terrorist. Elke dode burger is er een te veel, het zijn er zes keer zo weinig als in alle voorgaande stedelijke oorlogsvoering.

Israël heeft een nieuwe standaard neergezet voor stedelijke oorlogsvoering. De pager-aanval was de meest gerichte, grootste en succesvolste aanval op hogere officieren in bunkers in de geschiedenis van de mensheid. De hoogste prijs werd niet meer alleen betaald door geronselde met haat gehersenspoelde pubers en jongvolwassenen, maar ook door de ouderen die hiertoe aanzetten.

Binnen militaire organisaties die zo ver verweven zijn in en onder de plaatselijke bevolking, was dat de enige manier om deze eeuwige oorlog thuis te brengen. Terug naar de partijen die besluiten nemen. Terug naar de heren die het gestart zijn, en deze kunnen stoppen. Hoe zwakker diverse terroristische en doctorale regimes, hoe meer onderdrukte volkeren kunnen kiezen voor vrede.

Ik neem het Hamas, Hezbollah en alle andere gezellige organisaties overigens niet kwalijk dat ze zich verschuilen onder ziekenhuizen, scholen en gebedshuizen. (NB: Toegang vanuit panden ernaast.) Deze milities hebben op alle andere locaties een bijzonder korte levensverwachting. Het is alleen zo verwerpelijk dat ze daardoor hun menselijk schild moeten dwingen te blijven en te sterven.

Ik heb op onze roze wolk gepassioneerd passivisme gepredikt. Voor ons is dat het hoogste goed, keer de andere wang, in andere culturen wordt dat opgevat als een teken van zwakte. Het geweld van de afgelopen dertien maanden was niet alleen extreem, het was ook het enige geitenpaadje naar vrede. Praten met krijgsheren die hun eigen volk ontvoeren, martelen en vermoorden, werkt averechts.

De voorliefde voor haat, geweld en explosies blijft helaas niet achter in de zandbak. De hybride oorlogsvoering van vijandige staten of de nieuwe gewoonte van duizend bomaanslagen per jaar vanuit onze criminele sector eindigde in zes doden in Den Haag. Danny Ghosen laat zien hoe vaak en gemakkelijk zulke explosies worden besteld. Het is een wonder dat het niet eerder zo fout is gegaan.

Levenslang of dertig jaar celstraf uit ons wetboek worden niet opgelegd en zijn bij de jeugdige daders waarschijnlijk onbekend. We spreken letterlijk en figuurlijk niet dezelfde taal. Zoals Mark Rutte reeds zei, we hebben geen idee en zijn niet adequaat voorbereid. We hebben niet de juiste mentaliteit, manschappen, middelen, munitie of materieel om onszelf en levenswijze langdurig te verdedigen.

Wij slapen zacht omdat ruwe militairen voor ons paraat staan.