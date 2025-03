Ja kun je verwachten maar nee niet goed natuurlijk. Een of andere bijgoochem heeft afgelopen week een steen door de ruit van het huis van influencer Asil Kashef (opgepakt & weer vrijgelaten vanwege opruiing) gegooid. "Maar zaterdagnacht gaat het mis. Iemand gooit een steen door de slaapkamerruit op de eerste verdieping. ,,Ik hoop niet dat haar kind daar lag te slapen, want het is de kleinste kamer”, zegt een geschrokken buurtbewoonster. ,,Hij kan er toch niks aan doen.”" Stenen gooien is sowieso stom maar stenen gooien door ruiten waar mogelijk kinderen achter liggen helemaal.

Kashef is inmiddels haar huis uit gevlucht en het zou voor iedereen beter zijn als ze gewoon ergens naartoe ging waar ze goed past, bijvoorbeeld naar de gevangenis of anders naar Syrië, maar in ieder geval niet een doodnormale woonwijk in een doodnormaal Brabants dorp waar ze niet zo vaak te maken hebben met influencers die miljoenen views scoren met filmpjes waarin genocide wordt verheerlijkt. "Ze woont nu een paar maanden in Wijk en Aalburg, maar ook daar heeft de gemeente meerdere meldingen ontvangen. ,,Ik kan me bijna niet voorstellen dat het hier niet escaleert als ze terugkomt”, verwacht een omwonende. ,,Dit is de druppel. Voordat er opnieuw zoiets of erger gebeurt, willen we dat de gemeente actie onderneemt.” Die zegt in gesprek te gaan met de buurt."