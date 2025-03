Amerika's prison industrial complex gaat internationaal en met internationaal bedoelen we dat het een filiaal opent in bitcoin-theocratie El Salvador. Volgens de telramen van beide landen kent de overeenkomst geen verliezers. President Bukele: "The United States will pay a very low fee for them, but a high one for us. Over time, these actions, combined with the production already being generated by more than 40,000 inmates engaged in various workshops and labor under the Zero Idleness program, will help make our prison system self-sustainable. As of today, it costs $200 million per year." Ook Trump licht de deportatie toe: "These are the monsters sent into our Country by Crooked Joe Biden and the Radical Left Democrats. How dare they! Thank you to El Salvador and, in particular, President Bukele, for your understanding of this horrible situation."

In ander nieuws verklaarde Trump vanochtend Bidens preventieve gratie voor de January 6th Committee - belast met het onderzoeken van de grappigste 'staatsgreep' ooit - ONGELDIG. Uiteraard in Trumpiaanse stijlvorm: "The “Pardons” that Sleepy Joe Biden gave to the Unselect Committee of Political Thugs, and many others, are hereby declared VOID, VACANT, AND OF NO FURTHER FORCE OR EFFECT, because of the fact that they were done by Autopen. In other words, Joe Biden did not sign them but, more importantly, he did not know anything about them!"

Dat stukje over de "Autopen" is een verwijzing naar de verdenking dat Bidens personeel zijn handtekening veelvoudig per automatische pen liet zetten, en dat is tevens waar dit beeldgrapje van Trump en Vance gisteren naar verwees.