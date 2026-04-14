Ja en dit tafereel werd natuurlijk gefilmd, want waarom ook mensen vernederen als je er geen aandenken aan overhoudt, iets tastbaars om later kirrend van pret met vrinden en bekenden te delen. Bizar verhaal uit Haren, waar een aantal Catalaanse uitwisselingspubers kortstondig naar het plaatselijke lyceum gaat (eerder gingen Harense tieners de andere kant op; daar gebeurde niets noemenswaardigs). Het gaat overigens om twee incidenten, die op dezelfde dag plaatsvonden. "Bij het eerste incident is een kleine groep Catalaanse leerlingen, onderweg naar de sportdag, in de buurt van het treinstation van Haren aangesproken door een voor ons onbekende jongen," staat in een brief van de school aan ouders, in het bezit van RTV Noord. Fraaie kernzin volgt daarna: "Deze jongen was in de veronderstelling dat hij door de leerlingen werd beledigd." Dat is natuurlijk geen fijne veronderstelling om in te verkeren, en dus toverde hij een vuurwapen tevoorschijn, waarvan onduidelijk is of het echt of nep is. "Onder deze dreiging heeft hij de leerlingen laten knielen en hen hun excuses laten aanbieden, terwijl hij dit filmde. Nadat zij hun excuses hadden gemaakt, konden zij hun weg vervolgen." Sympathiek! Later die dag is het weer raak; ditmaal zijn zowel Catalaanse als Harense scholieren de klos. "Er was ditmaal sprake van meerdere daders. Onder dreiging van een wapen moesten ook deze leerlingen knielen en hun excuses aanbieden. Dit incident werd ook gefilmd, waarna zij hun weg weer konden vervolgen." In fokking Haren, jongens, waar hebben we het over.