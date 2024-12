Ja, YouTube is gewoon een bedrijf met zijn eigen (suffe, hypocriete, door AI en ongeschikte moderators gecontroleerde) regels en ja, Roddelpraat (wij sloegen het wel eens een weekie over) blonk niet uit in verfijning, smaak, klasse, nuance, scherpte, nou ja, het blonk eigenlijk nergens in uit, maar toch. Ja toch. Want het afknijpen van Roddelpraat door YouTube volgt toevallig een week nadat het Openbaar Ministerie zichzelf eeuwig voor lul zette en een vijand van vrije meningsuiting toonde door Jan Roos te arresteren om een paar al dan niet leuke grappen. En omdat toeval niet bestaat, wordt het nu toch wel een beetje heel erg verschrikkelijk eng in Dit Land en de vrijheid van meningsuiting. Toch een stuk meer very concerning dan dat je niet meer racistisch en smadelijk mag zijn (al is Roddelpraat ook veroordeeld voor smaad, zeiden wij al dat het niet uitblinkt in verfijning, smaak, klasse, nuance, en scherpte?) naar wij dachten. Stop de hetze. Stop het chilling effect. FREE JAN ROOS.