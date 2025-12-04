Glazig staren naar Planeet Musk in Het StamCafé
en dan is het ook nog volle maan
Let that sink in. In een tijd dat NOS en Nieuwsuur met veel bombarie, fophef & gedoe vertrekken van X, wegens ELON MUSK!!!!!1! zendt de NPO zometeen straks doodleuk een driedelige docu uit over... Elon Musk. Dus dat worden heel wat wandelschoenen / pumps richting de flet-skriens in Grachtengordel en Deugwijkistan. 'Planeet Musk' biedt een indringende blik op de idealen van Elon Musk, zijn invloed op de wereldpolitiek en zijn ambitieuze plannen voor interplanetaire migratie (HUMAN). Dus daar gaan we eens fijn met sjips, nootjes en bierrr voor zitten. Om 21:55 uur op evenementenkanaal NPO3. En daarna als de sodemieter naar de sponde. BABIETJES MAKEN. Veel plezier & oant moarn.
The biggest problem we face today @elonmusk is a collapse of our own culture and Western values due to open borders, mass immigration, an uncontrollable amount of non-western asylum seekers and last but not least too many weak politicians advocating cultural relativism. https://t.co/G0nl8KQwlY— Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 3, 2024
