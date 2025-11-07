$1 biljoen, $1000 miljard, ook wel $1.000.000.000.000. Er zijn dagen dat we het niet hebben liggen en als het tegenzit komen er dagen dat dit LAND het niet heeft liggen verdient. Aandeelhouders stemden er met 75% voor dat dit het aardigheidje is dat Musk toegestopt krijgt, MITS. Mits Tesla vanaf de huidige beurswaarde van $1,5 biljoen naar maar liefst $8,5 biljoen stijgt, en hij daarna zo'n 12% extra aandelen krijgt. Praktisch komt dat neer op zo'n 12 miljoen extra verkochte auto's op de wegen, 1 miljoen Optimus humanoïde-robots in huizen en het bedrijfsleven en talloze Robottaxi's in steden. Nou, we hopen het maar voor hem, want de arme man krijgt ondanks zijn harde werk als CEO niet eens een salaris of contanten en hij heeft al zo weinig.