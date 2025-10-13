Het begon zo'n beetje met Ridouan Taghi dat Dubai ineens behulpzaam werd bij het uitleveren van de grote jongens uit het criminele circuit. Toen ging het balletje rollen en sloot Nederland in 2021 een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten dat in 2023 in werking trad. Die koerswijziging resulteerde in het einde van de zandvakantie van top voetballer en kruimel crimineel Quincy Promes. Terwijl lui van dergelijk allooi er in Dubai jarenlang vrij op los konden leven en lekker bij Salt Bae vlees konden kanen, werd afgelopen zomer al duidelijk dat Dubai Dubai niet meer was. Zo zijn er dit jaar maar liefst 8 Nederlanders uitgeleverd door Dubai. We kregen Gordon er gratis en voor niets bij.

Sindsdien gaat het bergafwaarts met de veiligheid Nederlanders met een dubieus businessmodel te Dubai, zo merkt ook het OM. Een officier van justitie laat in de T zelfs weten dat er bijzonder genoeg centjes over waren voor een speciaal gezant: "We hebben fors geïnvesteerd in een liaison-officier van justitie in de Verenigde Arabische Emiraten die er sinds 1 januari zit". Laten we echter ook kort stilstaan bij de onmenselijkheid die met deze ontwikkeling gepaard gaat - er kunnen nooit louter winnaars zijn. Want als Nederlands boefjes al niet meer veilig zijn in Dubai, waar zijn ze dat in vredesnaam dan nog wel?