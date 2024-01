Daar gaan we dan eindelijk van start met de rechtszaak tegen totaalidioot Fouad Lakhlili die afgelopen september zijn buurvrouw en haar 14-jarige dochter doodschoot, zijn huis in de fik stak en daarna naar het Erasmus MC vertrok en daar een docent doodschoot. Een volslagen gek die dieren mishandelde, zichzelf heel wat vond, het idee had dat de hele wereld tegen hem was en zijn waanideeën deelde op 4chan. Vandaag trappen we af met een inleidende zitting, waarin onder meer wordt bepaald of Fouad blijft vastzitten (doe maar wel). Dit lijkt ons verder een inkoppertje waar we wat ons betreft weinig zittingsdagen aan vuil hoeven te maken. Zijn daden zijn verwerpelijk, uitgebreid gedocumenteerd en hij werd op heterdaad betrapt. Lakhlili bekende zelf al en is duidelijk ontspoord in zijn kokosnoot. Deze zaak is geen rocket science. Fouad (zelf afwezig vandaag) had allang in een gesticht moeten zitten en dit is de kans om die fout recht te zetten. Wij voorzien een lange gevangenisstraf in het kader van gerechtigheid en vervolgens een tbs zonder einde om het af te ronden. Voordat het zover is, moeten we wel even het verplicht rechtbankriedeltje door. Live meekijken bij Tante Belleman kan hierrr.