Frisjes. Een beetje koel zelfs. Zo zouden wij juli 2024 omschrijven. U misschien niet, u denkt misschien dat u nog best wel wat dagen lekker in het zonnetje hebt gezeten, maar dat is natuurlijk weer die nauwe Nederlandse blik van u. Zo zitten wij niet elkaar. Wij zijn reizigers. Dat is onderdeel van wie wij zijn, van wat wij doen. Nieuwe indrukken, manieren van leven, mensen ontmoeten, andere verhalen leren en beleven. Daarom is het elke keer keuzes maken en afwegen. Maar goed. Waar ging dit topic ook alweer over? Oh ja! Over de gemiddelde wereldwijde temperatuur in juli 2024. Die was dus 16,91 graden en dat is ietsje lager dan in juli 2023, de warmste maand ooit. Maar liefst 0,04 graden lager. Brrrrr.