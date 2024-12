Er is iets heel erg verschrikkelijks aan de hand mensen. Het woord 'transitiespijt' (voor het eerst op GeenStijl op 23 juni 2022) kan het 'Woord van het Jaar' worden. Maar gelukkig onderneemt Tessel Muntz uit Zaandam actie, door middel van een een oproep om juist niet op 'tranisitiespijt' te stemmen! "Het is een schadelijk woord en totaal niet op feiten gebaseerd". Een schadelijk woord! Dat moeten we niet willen natuurlijk, een schadelijk woord als woord van het jaar. Dat levert alleen maar nog meer schade op. En dan is het ook nog eens niet op feiten gebaseerd, maar op letters! "Veel meer mensen hebben spijt na een knieoperatie, maar ‘knieoperatiespijt’ hoor je nergens." Wat een onrecht. "Waarom kiezen ze niet een woord als gendereuforie? Dat mensen zich goed voelen met hun gender. Dat is de positieve variant van transitiespijt." Nou dan! Stem dus vooral niet op transitiespijt, klik niet hier, vink 'transitiespijt' niet aan. Onthouden: transitiespijt niet kiezen. Dus niet transitiespijt, maar wel iets anders dan transitiespijt. Toen niet, nu niet, nooit meer transitiespijt!