BREEK: Van Dale trekt Woord van het Jaar-verkiezing 2024 terug. ‘Naar aanleiding van de heftige reacties op de verkiezing van dit jaar, die de tijdgeest illustreren, is het Van Dale Woord van het Jaar 2024 in Nederland: polarisatie.’ pic.twitter.com/cNWpZOv8pU

Nou, dat was toch eventjes erg spannend en nu opeens niet meer. Van Dale heeft de jaarlijkse verkiezing voor WOORD VAN HET JAAR ingetrokken. Allemaal omdat de lhbtiq+ gemeenschap gepikeerd was dat het woord TRANSITIESPIJT genomineerd was en daarom opriep om NIET op TRANSITIESPIJT te stemmen omdat ze liever hebben dat TRANSITIESPIJT niet bestaat. Daardoor gingen dan weer een heleboel mensen WEL op TRANSITIESPIJT stemmen. Nu met de jaarlijkse verkiezing dus deaud. Extreem LAME nieuws dat bekend werd gemaakt middels een extreem LAME statement. Bovendien zal 2024 nu altijd het jaar zijn waarin het woord TRANSITIESPIJT de verkiezing voor Woord van het Jaar platlegde. Lekker gewerkt!