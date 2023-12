Tweede kerstdag en u hebt verder toch niks te doen dan de software updaten enzo, en dromen over dingen die toch nooit meer terugkomen. Kunt u net zo goed lekker naar de cross kijken. Een van de mooiste races van het jaar, de moddercross in Gavere. Mathieu van der Poel is ongenaakbaar, Wout van Aert is een monster in de modder en de anderen staan natuurlijk niet op de kaart. Parkeer de Lambo in de berm en kijk LIVE op Sporza, Eurosport, NOS Online en jongens die kampioenentrui staat 'm goed he.

UPDATE - Het was weer een half rondje spannend, Mathieu is gevlogen. Er is trouwens ook Premier League-voetbal in Engeland