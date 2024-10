Zelfs het extreemlinkse Vox schrijft het: "It isn’t clear yet how genuinely undecided voters responded to the debate — a CBS poll afterward showed 42 percent of debate watchers thought Vance won and 41 percent thought Walz did, while 17 percent thought it was a tie. A CNN poll showed 51 percent thought Vance won and 49 percent thought Walz did (CNN didn’t offer the “tie” option). Scored purely on affect and debating technique — without regard to factual accuracy — Vance did a bit better."

Ook Amerika's centristische anchors en pundits lijken het daarmee eens. Nou, dan zal het wel! Meer beeld na de breek.