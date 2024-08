Tim Walz (1964, wiki), een loopbaan die we sinds vandaag al vanaf het begin op de voet volgen. De hoogste militair die ooit in Congress diende, met een imposante lijst aan uitzendingen: "Arkansas, Texas, the Arctic Circle, New Ulm, Minnesota" en EUROPA - als onderdeel van de Army National Guard. Maar nog veel belangrijker: aardrijkskundedocent.

En nu wordt hij volgens elke bron tegen alle media heel binnenkort aangekondigd als Kamala's renmaat en VP. CNN schrijft: "Vice President Kamala Harris grew increasingly comfortable with Minnesota Gov. Tim Walz in the final days of the selection process. As she was going through the vetting process, Vice President Kamala Harris was impressed, in part, by Minnesota Gov. Tim Walz’s “happy go lucky” warrior and joyful presence. He was a “staff favorite.”"