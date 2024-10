Donald Trump openly admires dictators, including Adolf Hitler. He is unhinged and unstable. In a second term, he is out for completely unchecked power. pic.twitter.com/lwLrONIdkO

Bovenstaand natuurlijk dat 1-2'tje met The Atlantic, dat een week na het artikel "Trump Is Speaking Like Hitler, Stalin, and Mussolini" uitpakte met de 'onthulling' dat Trump naar verluidt gezegd zou hebben: ‘I Need the Kind of Generals That Hitler Had’". De vertaling naar campagnemateriaal voelt in het bovenstaande filmpje erg vreemd, omdat enkel Kamala's stem eronder gemonteerd is, terwijl juist haar uiterlijk dat gesnerp doorgaans nog een beetje draaglijk houdt - luister zelf maar even.

Ondertussen vergaat het haar niet goed en wel slecht in de peilingen. Nate Silver gisteren: "We’ve been starting to see more national polls showing Kamala Harris behind — certainly not a good sign for her given her likely Electoral College disadvantage. Her lead in our national polling average is down to just 1.3 points."

Nou, tijd voor muziek dan maar. Gisteren met Obama op het podium bij Bruce Springsteen, later vandaag op het podium met Beyoncé. Dan vlak voor de verkiezingen nog de Taylor Swift-troef, en daarna breekt spontaan de wereldvrede uit onder CEO of the Free World #45/#47 Donald J. Trump.